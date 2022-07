Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die SCHUMAG AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) eine stark steigende Nachfrage verzeichnet und den Order-Eingang um 17 Prozent auf 23,1 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das Votum.

Nach Aussage des Analysten habe die erfreuliche Entwicklung auf der Nachfrageseite das Unternehmen jedoch in einer Phase getroffen, in der es dafür hinsichtlich der personellen und maschinellen Kapazitäten noch nicht hinreichend aufgestellt war. Zudem seien die teils massiven Steigerungen bei Material- und Energiekosten belastend gewesen. Demnach habe das Zahlenwerk zum Halbjahr trotz der positiven Entwicklung bei Auftragseingang und Umsatz ergebnisseitig deutlich hinter den Vorjahreswerten gelegen.

Nach Meinung des Analysten werde das Unternehmen den Restrukturierungskurs erfolgreich fortsetzen. Angesichts der anhaltenden Investitionserfordernisse sowie mit Blick auf die Ende April 2023 auslaufende Übernahme der Pensionszahlungen durch den PSV halte GSC neben der konsequent verfolgten Strategie der Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Aktiva auch weitere Kapitalmaßnahmen zur Liquiditätssicherung für sinnvoll. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 1,80 Euro und erneuert das Rating auf „Halten“.



