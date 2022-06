NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Der Einzelhändler Tesco hat die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal laut der US-Bank JPMorgan ordentlich übertroffen. Man habe in allen Ländern Marktanteile gewonnen, und auch der Jahresausblick sei bestätigt worden, schrieb Analyst Borja Olcese am Freitag in einer ersten Reaktion. Nach der zuletzt deutlichen Kurskorrektur winke eine Erleichterungsrally. Olcese stuft Tesco bei einem Kursziel von 330 Pence mit "Overweight" ein./ag/jha/