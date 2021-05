Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz um fast 13 Prozent gesteigert und mit knapp 405 Mio. Euro erstmals die Umsatzmarke von 400 Mio. Euro überschritten. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT auf 5,13 Mio. Euro (GJ 2019: 3,48 Mio. Euro) und die dazugehörige EBIT-Marge auf 1,3 Prozent (GJ 2019: 1,0 Prozent) geklettert. So habe neben dem geänderten Umsatzmix auch ein höheres Einkaufsvolumen verbesserte Einkaufskonditionen ermöglicht. Auch im ersten Quartal 2021 sei das EBIT weiter auf 1,24 Mio. Euro (Q1 2020: 1,01 Mio. Euro) gestiegen, obwohl sich der Umsatz gleichzeitig auf 92,61 Mio. Euro (Q1 2020: 102,69 Mio. Euro) vermindert habe. Die Guidance für 2021 sei vom Unternehmen nochmals bestätigt worden. Unter Berücksichtigung der noch bestehenden Unsicherheiten im Rahmen der Corona-Pandemie werde ein Umsatz von über 450 Mio. Euro angestrebt. Der Jahresüberschuss solle auf 4,1 Mio. Euro zulegen.

Analog zur Unternehmens-Guidance unterstelle das Analystenteam für das laufende und kommende Geschäftsjahr jeweils ein gleichbleibendes Umsatzwachstum von ca. 12,0 Prozent. 2023 rechne GBC konservativ mit einem Umsatzanstieg von 5,0 Prozent. Dem folgend solle 2021 die Umsatzmarke von 450 Mio. Euro und 2022 von 500 Mio. Euro übertroffen werden. Für die kommenden Geschäftsjahre gehe das Analystenteam aber von nur noch moderaten Rentabilitätssteigerungen aus, nachdem in den vergangenen Geschäftsjahren jeweils sichtbare Margensprünge erreicht worden seien. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,60 Euro (bisher: 4,05 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



