Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die UniDevice AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) aufgrund der angespannten konjunkturellen Lage einen Umsatzrückgang um knapp 10 Prozent auf fast 286 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten jedoch das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage deute die Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach 9 Monaten darauf hin, dass das Gesamtjahr 2023 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis unter dem Vorjahr liegen werde. Dies hänge jedoch vom Verlauf des tendenziell umsatz- und ertragsstärkeren vierten Quartals ab. In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass das Unternehmen im Monat Oktober einen Monatsumsatz von 47,7 Mio. Euro erzielt habe, was einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Für das 4. Quartal rechne GBC daher mit einer positiven Entwicklung. Letztlich wäre ein prognostizierter Umsatz für 2023 von 425,97 Mio. Euro (GBC-Schätzung) der zweitbeste Wert in der Unternehmensgeschichte. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2024“-Studie das Kursziel von 3,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



