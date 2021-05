Aktie in diesem Artikel Uniper 30,16 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Uniper nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Resultate des Kraftwerksbetreibers seien insgesamt so stark wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ag