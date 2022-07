Aktie in diesem Artikel Uniper 10,30 EUR

-1,06% Charts

News

Analysen

Uniper 10,30 EUR -1,06% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Uniper auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst John Musk verwies in einer Schnelleinschätzung am Dienstag darauf, dass die Bundesregierung Änderungen am Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung vorgeschlagen habe und auch eine Beteiligung an Uniper erwäge. Es gebe vier wichtige Vorschläge, so Musk. Laut dem "Handelsblatt", das aus informierten Kreisen berichtet, geht es dabei um eine mögliche stille Beteiligung in Höhe von drei bis fünf Milliarden Euro. Dies dürfte das weitere Abwärtsrisiko für die Aktie begrenzen, sei aber stark abhängig vom Zeitpunkt künftiger Aktionen, schreibt der Analyst./ck