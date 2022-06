Aktie in diesem Artikel Uniper 14,17 EUR

-8,64% Charts

News

Analysen

Uniper 14,17 EUR -8,64% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Uniper auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Bundesnetzagentur müsse es dem Versorger nun im Rahmen des Gas-Notfallplans erlauben, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den gestrichenen Ausblick und die unsichere Situation. Nur dann könnten neue Jahresziele ausgegeben werden. Bis dahin stünden Maßnahmen zur Liquiditätssicherung auf der Agenda. Aktuell koste die gedrosselte Gas-Lieferung aus Russland den Konzern etwa 30 Millionen Euro am Tag, so Musk./ag/ajx