FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Uniper von 30,50 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im Zuge der immer schlimmeren Coronavirus-Krise und der resultierenden Marktpanik bleibt Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig für Versorger. Auch innerhalb des Sektors setzt er auf Defensive und kappte seine Kursziele im Schnitt um 18 Prozent./ag/tih



