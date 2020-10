Aktie in diesem Artikel Uniper 26,82 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Uniper von 27,30 auf 25,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Wanda Serwinowska reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre operativen Ergebnisschätzungen für die Jahre 2021 bis 2026 um bis zu sechs Prozent. Damit trug sie der verzögerten Zulassung des russischen Kohlekraftwerks Berezovskaya sowie negativen Wechselkurseffekten Rechnung. Ihre Dividendenprognosen für 2021 bis 2023 senkte sie wegen der geänderten Ausschüttungspolitik des Energiekonzerns, hob aber die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) aufgrund niedrigerer Zinsen und Steuern an. Die Aktie werde derweil von Übernahmefantasien gestützt./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 04:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.