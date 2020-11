Aktie in diesem Artikel Uniper 27,74 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 27 Euro angehoben. Ein Vorstoß des Energieversorgers Fortum in Richtung eines Beherrschungsvertrags könnte schneller kommen als gedacht, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ck