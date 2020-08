Aktie in diesem Artikel Uniper 30,30 EUR

-0,85% Charts

News

Analysen

Uniper 30,30 EUR -0,85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper vor Quartalszahlen am Dienstag auf "Sell" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Mit Blick auf die Mengen erzeugten Stroms sei nicht viel Positives zu erwarten, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum ersten Quartal dürfte sich die produzierte Strommenge in Europa etwa halbiert haben. Hohe Wasserstände in Stauseen seien zuletzt mit sehr niedrigen Strompreisen am Kassamarkt einher gegangen./bek/la