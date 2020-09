Aktie in diesem Artikel Uniper 26,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Bewertung des Energiekonzerns bleibe abgekoppelt von den Fundamentaldaten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versorgerbranche. Dies liege an der Hoffnung der Anleger auf einen Beherrschungsvertrag mit Fortum./ag/tih