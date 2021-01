Aktie in diesem Artikel Uniper 29,06 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Uniper von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Aussichten für den europäischen Versorgersektor blieben positiv, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor biete Chancen bei erneuerbaren Energien. Auch das vergleichsweise geringe Risiko und die attraktiven Dividenden sprächen für Versorger. Uniper gehöre dabei aber zu den am wenigsten interessanten Werten./mf/mis