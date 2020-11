Aktie in diesem Artikel Uniper 26,64 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Versorgers sei unspektakulär ausgefallen, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Markt sei auf die relativ schwache Entwicklung vorbereitet gewesen./mf/gl