Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um über 16 Prozent auf rund 52,1 Mio. Euro gesteigert und dabei von der auf Digitalisierung sowie den Aufbau von IT-Infrastrukturen spezialisierten Produktpalette profitiert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz auf 52,10 Mio. Euro (HJ 2019: 44,88 Mio. Euro) zugelegt. Das EBIT sei in diesem Zeitraum trotz niedrigerer Lizenzerlöse stärker als von GBC erwartet auf 3,47 Mio. Euro (HJ 2019: 0,00 Mio. Euro) gestiegen. Ungeachtet der sehr guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung habe das USU-Management die bisherige Unternehmens-Guidance bestätigt, wonach auf Gesamtjahresbasis mit einem Umsatzwachstum und für das zweite Halbjahr mit einem positiven Ergebnis gerechnet werde.

Nach Meinung der Analysten handele es sich hierbei um eine konservative Prognose, die mögliche Risiken des zweiten Halbjahres berücksichtige. Insbesondere der Wegfall von Kundenveranstaltungen sowie von Marketingmaßnahmen habe im ersten Halbjahr zu einem Rückgang bei der Lead-Generierung geführt. Für 2020 rechne das Analystenteam mit einem Umsatz von 101,37 Mio. Euro und für 2021 mit 112,77 Mio. Euro. Auf Grundlage der bisherigen Ergebnisentwicklung prognostiziere GBC für das Gesamtjahr 2020 ein bereinigtes EBIT von 6,35 Mio. Euro. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 19,15 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2020, 12:50 Uhr)

