Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 13,5 Prozent auf fast 93 Mio. Euro gesteigert und dabei vom dynamischen Anstieg der Auslandserlöse profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage gehe das dynamische Umsatzwachstum bei Wachstumsraten über 10 Prozent mit höheren Personalkosten durch den verstärkten Einsatz externer Mitarbeiter einher. Auf der anderen Seite seien die Kosten unterhalb des Bruttoergebnisses nur unterproportional angestiegen, so dass die EBITDA-Marge mit 12,6 Prozent (9M 2021: 12,7 Prozent) weitestgehend auf Vorjahresniveau gelegen habe. Das EBITDA sei um 12,6 Prozent auf 11,70 Mio. Euro (9M 2021: 10,39 Mio. Euro) nur leicht unterproportional vorangekommen. Aufgrund des Auslaufens der positiven Effekte aus latenten Steuern habe sich die Steuerquote laut GBC normalisiert und führe zu Steueraufwendungen von 2,59 Mio. Euro (9M 2021: 0,74 Mio. Euro). Dies erkläre den Rückgang des Nachsteuerergebnisses auf 5,78 Mio. Euro (9M 2021: 6,14 Mio. Euro). Zudem habe das Management mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen die Guidance konkretisiert und erwarte nunmehr Umsätze von ca. 125 Mio. Euro und ein EBITDA von 16,0 Mio. Euro - jeweils am oberen Ende der bisher von der Gesellschaft in Aussicht gestellten Prognosebandbreite. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines aktualisierten Modells ein leicht erhöhtes Kursziel von 31,65 Euro (zuvor: 30,75 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.11.2022, 13:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 25.11.2022 um 13:09 Uhr fertiggestellt und am 28.11.2022 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26043.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.