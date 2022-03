Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um über 4 Prozent auf fast 112 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Guidance sowie die Prognose der Analysten erreicht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das vorläufige bereinigte EBIT überproportional um 10,3 Prozent auf 10,2 Mio. Euro (GJ 2020: 9,24 Mio. Euro) zugelegt und damit die Unternehmens-Guidance von mindestens 9 bis 10 Mio. Euro vollumfänglich erfüllt. Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen sei vom Management zudem eine Guidance für das Geschäftsjahr 2022 ausgegeben worden. Demnach werde ein Umsatz in einer Bandbreite von 120 bis 125 Mio. Euro erwartet. Das bereinigte EBIT solle in einer Range von 10,5 bis 12 Mio. Euro liegen. Die mittelfristige Guidance, wonach USU für die kommenden Geschäftsjahre ein Umsatzwachstum von 10 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent prognostiziere, sei bestätigt worden.

Analog hierzu passe das Analystenteam seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 an und orientiere sich dabei am oberen Ende der Prognosebandbreite. Da diese etwas unterhalb der bisherigen Schätzung von GBC liege, entspreche dies einer leichten Prognosereduktion. Für das kommende Geschäftsjahr orientiere sich das Analystenteam an der Mittelfristplanung der Gesellschaft, wonach bis 2024, bei einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent, ein Umsatzvolumen von ca. 150 Mio. Euro erreicht werden könne. Als Resultat der leichten Prognoseänderung senken die Analysten das Kursziel auf 33,90 Euro (zuvor: 35,50 Euro) bestätigen aber unverändert das Rating „Kaufen“.



