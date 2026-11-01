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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

11:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
26,09 EUR 0,49 EUR 1,91%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 205 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb John Kim am Mittwoch nach dem Bericht. Bei den Aufträgen hätten die Dänen die Erwartungen getoppt, bei Umsatz und operativem Ergebnis allerdings verfehlt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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