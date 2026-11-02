Vonovia Aktie
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Marktkap. 13,73 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
AI Analyse
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,45 €
|Abst. Kursziel*:
48,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,03%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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