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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

09:26 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
16,44 EUR 0,09 EUR 0,52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,45 €		 Abst. Kursziel*:
48,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,03%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

09:26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Vonovia Buy UBS AG
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