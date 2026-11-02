JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE