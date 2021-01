MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Westwing nach vorläufigen Zahlen des Online-Möbelhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Diese seien sehr stark ausgefallen, lägen am oberen Ende der Unternehmensziele und bestätigten seine positive Einschätzung, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek