ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Worldline von 85,20 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem dritten Quartal und dem Kapitalmarkttag passte er sein Bewertungsmodell für den Zahlungsabwickler an die Entkonsolidierung des Geschäfts mit Bezahlterminals an, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen des Marktes hält er aber für übertrieben./tih/zb