FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Worldline nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es habe den Anschein, als habe der Zahlungsdienstleister das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürfte der Tiefpunkt gewesen sein in puncto Wachstum aus eigener Kraft./bek/gl