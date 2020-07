LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Worldline von 50 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal dürfte die Talsohle für die Mehrheit der Online-Zahlungsdienstleister markiert haben, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Worldline verfüge über eine einzigartige Position in der Branche und dürfte zu den langfristigen Gewinnern der Entwicklung hin zu digitalen Zahlungslösungen gehören./mf/mis