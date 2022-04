ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Yara von 360 auf 400 norwegische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wegen steigender Stickstoff- und Gaspreise hob Analyst Samuel Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Jahresschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) deutlich an. Seine Schätzungen für 2023/24 seien aber deutlich verhaltener./ck/he