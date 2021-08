HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus nach einer Übernahmeofferte durch den Finanzinvestor Hellman & Friedman von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 225 Euro belassen. Analyst Christian Salis hält die Offerte in Höhe von 390 Euro je Anteilsschein für attraktiv. Die Akquisition ergebe zudem Sinn, da der Onlinehändler für Haustierbedarf angesichts des harten Wettbewerbs Geld für Investitionen brauche, was nach einem möglichen Rückzug von der Börse einfacher zu realisieren wäre, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx