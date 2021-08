10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei fällt gegen 07:00 MESZ um 1,76 Prozent auf 27.485,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,37 Prozent auf 3.529,14 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,74 Prozent auf 26.195,41 Einheiten abgibt.

3. Faurecia übernimmt HELLA-Mehrheit

Der Licht- und Elektronikspezialist HELLA und der französische Automobilzulieferer Faurecia haben eine Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen unterzeichnet. Zur Nachricht

4. Grand City Properties bleibt bei Jahreszielen

Eine starke Nachfrage nach Wohnungen treibt den Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties weiter an. Zur Nachricht

5. AKASOL eröffnet offiziell automatisierte Fertigung

Der börsennotierte Batteriehersteller AKASOL will an diesem Montag (11.00 Uhr) offiziell seine vollautomatisierte Fertigung in Darmstadt eröffnen. Zur Nachricht

6. Apple bessert Maßnahmen gegen Kinderpornografie nach

Nachdem Apples angekündigtes System zum Aufspüren kinderpornografischer Fotos Überwachungsängste geweckt hat, bessert der iPhone-Konzern nach. Zur Nachricht

7. Sonos mit Zwischensieg bei US-Behörde in Patentstreit mit Google

Der Lautsprecher-Spezialist Sonos hat einen Etappensieg in seinem Patentstreit mit Google erzielt. Zur Nachricht

8. Facebook-Aktie: Britische Kartellwächter mit Bedenken gegen Giphy-Übernahme

Facebook bekommt bei den Plänen zur Übernahme der Clip-Plattform Giphy Gegenwind aus London. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,70 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 67,54 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und konnte damit die Kursgewinne vom Freitag halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp unter 1,18 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

