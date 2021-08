Asiens Börsen uneinheitlich -- Faurecia übernimmt HELLA-Mehrheit -- Grand City Properties bleibt bei Jahreszielen -- Sonos mit Zwischensieg bei US-Behörde in Patentstreit mit Google -- AKASOL im Fokus

Damit hatte der Leitindex nun schon drei Handelstage in Folge Bestmarken erreicht. Experten begründeten den jüngsten Schub insbesondere mit der nachlassenden Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA.

Der DAX konnte seinen anfänglich nur kleinen Gewinn im weiteren Handelsverlauf ausbauen. Dabei übersprang er erstmals die Marke von 16.000 Punkten und stellte bei 16.030,33 Zählern erneut ein Rekordhoch auf. Schlussendlich ging er aber nur 0,25 Prozent höher bei 15.977,44 Punkten ins Wochenende. Dagegen war der TecDAX mit einem kleinen Minus gestartet und grub sich danach tiefer in die Verlustzone. Am Abend schloss er dann 0,36 Prozent schwächer bei 3.824,66 Zählern.

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Freitag seitwärts.

Der EuroSTOXX 50 beendete den Handel mit einem geringfügigen Plus von 0,08 Prozent bei 4.229,70 Punkten, nachdem er am Morgen bereits quasi unverändert gestartet war.

Die Stimmung am Markt hat sich in den letzten Tagen deutlich verbessert, die Inflationsgefahr wurde zuletzt ignoriert. Dennoch haben sich die Sorgen der Anleger nicht in Luft aufgelöst. "Zinserhöhungs- und Tapering-Sorgen sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben", so ein Stratege laut Dow Jones Newswires.

Die Berichtssaison neigte sich derweil dem Ende entgegen, von dieser Seite gab es also vor dem Wochenschluss kaum Impulse.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken