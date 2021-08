Volkswagen-Konzern liefert im Juli deutlich weniger aus - VW-Aktie in Rot

In den ersten sieben Monaten des Jahres summierten sich die Auslieferungen auf 5,698 Millionen Einheiten, 19,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Autobauer mitteilte.

Unter den einzelnen Regionen war der Absatzrückgang im Juli in China mit 27,5 Prozent am höchsten. In Westeuropa betrug das Absatzminus 20,6 Prozent, in Nordamerika ging es dafür um 13,1 Prozent aufwärts.

Die Marke Skoda verbuchte im Juli mit einem Minus von 30,9 Prozent besonders starke Einbrüche. Auch die Kernmarke Volkswagen bröckelte um 21,6 Prozent ab. Die Premiummarken Audi und Porsche entwickelten sich mit einstelligen Rückgängen weniger schlecht. Lediglich die Lkw-Marke MAN kam auf ein Plus von 8,7 Prozent.

VW-Papiere notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,55 Prozent leichter bei 207,45 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: pokchu / Shutterstock.com