Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 89,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,3 Prozent auf 89,90 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,46 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 90,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 299.160 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,03 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 114,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,55 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 18,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Tochter Audi erleidet massiven Absatzeinbruch in den USA - VW-Aktie dennoch fester

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

VW-Aktie: Ursachenforschung nach Frachter-Untergang mit VW-Wagen