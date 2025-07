Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 89,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 89,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 89,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.222 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,03 Prozent. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,28 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,77 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 114,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 18,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

