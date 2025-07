Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 90,42 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,42 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,32 EUR. Mit einem Wert von 90,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.137 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Gewinne von 26,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,78 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 18,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Tochter Audi erleidet massiven Absatzeinbruch in den USA - VW-Aktie dennoch fester

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

VW-Aktie: Ursachenforschung nach Frachter-Untergang mit VW-Wagen