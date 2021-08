Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 45.956,42 US-Dollar, während er am Vortag bei 47.096,72 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 686,66 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 685,94 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 3.152,25 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 3.264,74 Dollar zu Buche.

Der Litecoin wird bei 178,45 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 182,52 Dollar beziffert.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 1,283 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 1,274 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs fiel auf 2,136 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2,194 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 267,55 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 271,16 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 1,133 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,163 US-Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Sonntag bei 0,0346 US-Dollar. Am Vortag war die Verge 0,0349 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Verge seine Seitwärtsbewegung fort.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,3812 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,3934 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der NEM-Kurs bei 0,2089 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,2134 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 194,55 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 198,89 US-Dollar.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 54,46 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 55,94 US-Dollar.

