Bitcoin Kurs Prognose: BTC-Dominanz steigt auf 65 % - Altcoins irrelevant?

Der Sonntag bringt wie üblich wenig Bewegung am Kryptmoarkt mit sich. Die Blockchain steht zwar nie still und Kryptobörsen haben rund um die Uhr geöffnet, das Handelsvolumen ist am Wochenende aber deutlich niedriger als unter der Woche und die Kurse meist leicht rückläufig. Das zeigt sich auch diesmal wieder. Während die Kurse leicht fallen, steigt die Bitcoin-Dominanz immer weiter. Ein Umstand, der viele daran zweifeln lässt, dass es nochmal eine Altcoin Season geben wird. Ist Bitcoin wirklich die einzige Kryptowährung, die sich durchsetzen wird?

Bitcoin-Dominanz steigt unaufhörlich

Die Bitcoin-Dominanz gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist, der auf Bitcoin fällt. Aktuell bewegt sich dieser Anteil auf 65 % zu. Das bedeutet, von der Gesamtbewertung des Kryptomarktes fallen 65 % allein auf Bitcoin. Die Millionen Altcoins teilen sich die restlichen 35 % auf. Damit erreicht die Bitcoin-Dominanz ein 4-Jahres-Hoch.

Die Aussagen der Analysten gehen weit auseinander. Während einige davon sprechen, dass nach dem Anstieg der Bitcoin-Dominanz eine nie dagewesene Altcoin Season startet, sind die anderen überzeugt, dass die Bitcoin-Dominanz nie mehr so tief fallen wird wie früher.

Tatsächlich scheint es auch logisch, dass die Bitcoin-Dominanz nun langfristig höher bleibt, da seit der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA institutionelles Kapital in den Kryptomarkt fließt, das sicher nicht in spekulativere Altcoins umgeschichtet wird.

In früheren Bullruns waren in erster Linie Privatanleger für die Kursrallye von Bitcoin verantwortlich und die Gewinne wurden später in kleinere Coins investiert. Pensionskassen, Hedgefonds und Investmentbanken, die in den letzten anderthalb Jahren Milliarden in Bitcoin investiert haben, werden dieses Kapital aber nicht in kleinere Coins umverteilen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Altcoins nicht immer noch deutlich höhere Renditen als Bitcoin erzielen und um tausende Prozent steigen können. Die Bitcoin-Dominanz wird nur nicht mehr auf 40 % oder weniger fallen, wie es früher der Fall war. Vor allem neuere Kryptowährungen können ihren Wert dennoch in kurzer Zeit vervielfachen, was zur Zeit vor allem beim BTC Bull Token ($BTCBULL) erwartet wird.

BTC Bull Token kurz vor der Kursexplosion?

Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen auch die meisten Altcoins, auch wenn die Bitcoin-Dominanz immer weiter steigt. Mit dem BTC Bull Token gibt es nun erstmals einen Altcoin, bei dem Anleger direkt von der Bitcoin-Rallye mitprofitieren und sogar echte Bitcoin erhalten können. Die Entwickler haben $BTCBULL nämlich indirekt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt.

Wenn Bitcoin gewisse Meilensteine zum ersten Mal knackt, wie das Erreichen der 125.000 Dollar Marke, werden bei $BTCBULL Ereignisse durchgeführt, von denen Investoren profitieren können. Bei jeder 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin knackt, werden bei $BTCBULL abwechselnd Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt. Den ersten Airdrop erhalten Investoren, die $BTCBULL halten, wenn Bitcoin erstmals auf 150.000 Dollar steigt.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Satoshis bekommt man mit dem Airdrop. Das Konzept sorgt dafür, dass das $BTCBULL-Angebot immer knapper wird, wenn der Bitcoin-Kurs steigt und Investoren regelmäßig Airdrops erhalten können. Damit können Anleger von einer Bitcoin-Rallye doppelt profitieren, da Analysten erwarten, dass das auch den $BTCBULL-Kurs explodieren lässt.

Die Nachfrage ist jetzt schon extrem hoch. Aktuell ist $BTCBULL im Presale erhältlich und Anleger haben bereits 5,3 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Damit dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet und $BTCBULL an den Kryptobörsen gelistet wird, wo es aufgrund des aktuellen Hypes schnell zu einem massiven Kursanstieg im drei- bis vierstelligen Bereich kommen könnte.

