Erste Tests gestartet: Kommt ein günstigeres Spotify-Abo?

Aktien in diesem Artikel Spotify 183,55 EUR

2,03% Charts

News

Analysen

• Spotify-Testphase: unbegrenztes Überspringen und freie Auswahl aller Songs für 99 Cent statt 9,99 Euro?• Testphase wird zunächst mit einer begrenzten Zahl an Nutzer:innen durchgeführt• Ob das Abo tatsächlich in der aktuell getesteten Form kommt, gibt Spotify noch nicht bekannt

Spotify-User können Stand Anfang August 2021 zwischen zwei verschiedenen Spotify-Varianten wählen: Spotify Free und Spotify Premium. Das Premium-Abo kostet für Einzelpersonen 9,99 Euro im Monat, die Gratis-Variante bietet dafür nur eingeschränkte Funktionen und ist mit Werbung gespickt. Nun testet Spotify ein neues Abo, das günstiger als die Premium-Version ist aber dennoch erweiterte Funktionen bietet.

99 Cent im Monat: Spotify Plus bietet einige Premium-Funktionen

Dies hat Spotify gegenüber The Verge und dem Hollywood Reporter bestätigt, nachdem The Verge von einem Leser über den Test des neuen Abos informiert wurde. Ihm war angeboten worden, "Spotify Plus" für 0,99 US-Dollar monatlich zu abonnieren, so The Verge. Die Vorteile von Spotify Plus gegenüber Spotify Free sind, so die Screenshots der Anzeige, die der Leser gemacht hat, folgende: Abonnenten können nun unbegrenzt viele Songs pro Stunde überspringen und wie beim Premium-Abo jeden Song einzeln auswählen. Spotify-Free-Nutzer können nur in ausgewählten Playlists einzelne Songs direkt auswählen, die meisten Listen können lediglich im Shuffle-Modus abgespielt werden.

Noch ist unklar, ob das neue Spotify-Abo in dieser Form tatsächlich kommen wird

Spotify kommentierte gegenüber dem Hollywood Reporter und The Verge: "Wir arbeiten immer daran, das Spotify-Erlebnis zu verbessern und wir führen regelmäßig Tests durch, um Entscheidungen zu treffen […] Aktuell führen wir mit einer begrenzten Zahl an Nutzer einen Test mit einem werbeunterstützten Abonnement durch." Es stehe jedoch noch nicht fest, ob Spotify Plus nach der Testphase in genau dieser Form ausgerollt werde und man wolle sich (noch) nicht ausführlicher dazu äußern.

Offenbar soll das Abo jedoch zu verschiedenen Preisen angeboten werden, um auch auszuloten, wie viel die Nutzer dafür zahlen würden.

Lohnt sich Spotify Plus für Spotify oder geht der Anreiz für ein Premium-Abo verloren?

Ob sich die Einführung von Spotify Plus finanziell für den Streaming-Anbieter tatsächlich lohnen würde, wird etwa auf dem Portal Mobiflip hinterfragt - in Anbetracht des niedrigen Preises von 99 Cent sei es fraglich, ob Spotify Premium so beliebt bleiben würde wie bisher. Spotify berichtet für das zweite Quartal 2021 insgesamt 356 Millionen User, davon hatten 165 Millionen ein Premium-Abo und 210 Millionen nutzten Spotify Free. Die Premium-Abonnements brachten einen Umsatz von 2,056 Milliarden Euro ein, die Werbung in der Gratis-Version 275 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Aleksandravicius / Shutterstock, norazaminayob / Shutterstock.com