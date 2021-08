Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX verbucht im vorbörslichen Freitagshandel geringe Gewinne.

2. Börsen in Fernost etwas tiefer

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,01 Prozent auf 28.012,58 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent auf 3.514,59 Zähler ab, während das Minus beim Hang Seng in Hongkong 0,63 Prozent auf 26.351,67 Einheiten beträgt. (7.20 Uhr MESZ)

3. Deutsche Wohnen verdient dank höherer Mieten mehr

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten sechs Monaten von höheren Mieten profitiert.

4. Knorr-Bremse dank Nutzfahrzeuggeschäft mit hohen Zuwächsen im zweiten Quartal

Knorr-Bremse hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank eines guten Geschäfts mit der Nutzfahrzeugbranche überraschend kräftig gesteigert.

5. GEA verdient auch unter dem Strich deutlich mehr - millionenschwerer Aktienrückkauf gestartet

Der Anlagenbauer GEA will noch im laufenden Monat ein Aktienrückkaufprogramm starten.

6. Deutsche Euroshop hofft auf besseres Geschäft im zweiten Halbjahr

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop setzt nach deutlichen Rückgängen bis Ende Juni auf ein besseres Geschäft in der zweiten Jahreshälfte.

7. Disney-Aktie nachbörslich mit Kurssprung: Walt Disney macht mehr Gewinn

Unterhaltungsriese Walt Disney hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss mit seiner Quartalsbilanz aufgewartet.

8. Airbnb bleibt in der Verlustzone - Airbnb-Aktie bricht nachbörslich ein

Wohnungsvermittler Airbnb hat am Donnerstagabend Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist die Sorge vor Maßnahmen führender Industriestaaten gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,64 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 68,38 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert und weiter stabil über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1738 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

