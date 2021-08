GEA startet millionenschweres Aktienrückkauf - GEA-Aktie nachbörslich stark

GO

Heute im Fokus

US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt nach neuem Rekord fester -- Palantir kann Erwartungen schlagen -- Telekom erhöht Prognose -- freenet, TUI, Nordex, Henkel, eBay, NIO im Fokus

adidas verkauft Reebok in Milliardendeal an Authentic Brands. US-Geschäft bringt Sixt wieder kräftig in Fahrt. BGH zum VW-Abgasskandal - Schadenersatz auch ohne Rückgabe des Autos. Delivery Hero rechnet mit etwas schlechterer Marge. RWE macht mehr Gewinn. SMA Solar macht mehr Gewinn - Warnt vor möglichen Lieferproblemen.