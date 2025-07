EUREX/DAX-Future mit leichtem Plus

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 33 auf 24.349 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.367 und das -tief bei 24.260 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 722 Kontrakte. Erst mit der Fed-Entscheidung am Abend halten Marktteilnehmer ein erhöhtes Maß an Dynamik für denkbar.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)