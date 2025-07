Mehr verdient

Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal einen weiteren Rekordgewinn erzielt.

Unter dem Strich stand bei Santander ein Gewinn von gut 3,4 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Mittwoch in Madrid mitteilte. Das war etwa so viel wie von Analysten erwartet. Jetzt will die Bank binnen zwei Jahren erneut eigene Aktien zurückkaufen und stellt dafür mindestens zehn Milliarden Euro bereit.

MADRID (dpa-AFX)