Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat trotz des schwierigen Umfelds im zweiten Quartal zugelegt.

Umsatz und Ergebnisse zogen an. "Unser konsequenter Fokus auf margenstarke Spezialchemie zahlt sich trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen weiterhin aus", sagte Unternehmenschef Andreas Niedermaier bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwoch in Trostberg. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält der SDax-Konzern fest.

Im zweiten Quartal kletterte AlzChems Umsatz im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 142,9 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem etwas höheren Erlös gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp acht Prozent auf 29,1 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von fast 15,9 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Überschuss von 14,4 Millionen Euro erzielt.

