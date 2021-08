Deutsche Euroshop-Aktie zieht kräftig an: Hoffnung auf besseres Geschäft im zweiten Halbjahr

"Mit dem Ende des Lockdowns wurde ein wichtiger Meilenstein in Richtung einer Normalisierung des Wirtschaftslebens erreicht", teilte das im SDAX notierte Unternehmen Deutsche Euroshop am Donnerstag in Hamburg mit. Der stationäre Einzelhandel stehe jedoch weiter vor besonderen Herausforderungen, aus denen sich erhöhte Unsicherheiten bezüglich der geschäftlichen Entwicklung ergäben. Die Wiedereröffnungen stimmten optimistisch für die zweite Jahreshälfte

Auf Basis der aktuellen Situation rechnet der Konzern mit einem niedrigeren Ergebnis als im Vorjahr. Beim operativen Gewinn je Aktie - gemessen an der in der Immobilienbranche üblichen Kenngröße Funds from Operations (FFO) - werde ein Wert von 1,70 bis 1,90 Euro erwartet. Das wäre ein Rückgang von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu 2020. Im ersten Halbjahr sank diese Größe um rund neun Prozent auf 88 Cent. Der Umsatz fiel um knapp sieben Prozent auf 105 Millionen Euro.

Berenberg hebt Ziel für Deutsche Euroshop auf 22 Euro

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen von 17 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese belegten eine Stabilisierung des operativen Geschäfts, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Betreiber von Einkaufszentren habe von der Aufhebung Corona-bedingter Restriktionen profitiert, die Kundenfrequenz habe im Juni 85 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie erreicht.

Im XETRA-Handel steigt die Deutsche Euroshop-Aktie zeitweise um 5,65 Prozent auf 21,30 Euro.

/zb/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Euroshop