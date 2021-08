Deutsche Euroshop-Aktie: Hohes Nachholpotenzial winkt

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Das ist schon die halbe Miete: Im November im Bereich des Allzeittiefs empfohlen, brachte die Aktie von Deutsche Euroshop seither ein Plus von fast 70 Prozent. Aber beim Immobilienkonzern ist noch deutlich mehr drin. Deutsche Euroshop ist Bestandhalter von Einkaufszentren in deutschen und europäischen Metropolen und großen Städten. Im vergangenen Jahr ging der Kurs des Immo-Experten aus Hamburg mit den Corona-Lockdowns in den Keller. Denn Ausgangs- und Einkaufsbeschränkungen führen zu leeren oder geschlossenen Geschäften, auch in den Zentren. Die Befürchtung der Anleger: hohe Mietausfälle und Abwertung der Immobilien. Tatsächlich verbuchte Deutsche Euroshop im vergangenen Jahr einen Rückgang bei den operativen Einnahmen, den Mieten in Form von Fonds of Operations, von 149,6 auf 123,3 Millionen Euro. Das war ein Rückgang je Aktie von 2,42 auf 2,0 Euro. Wegen der Krise mussten bei den Immobilien obendrein 429,6 Millionen Euro wertberichtigt werden.

Auch das erste Quartal war geprägt von Lockdowns, nur zwei Drittel der fälligen Mieten wurden eingenommen. Aber mit dem Fortschreiten der Impfkampagne und den Öffnungen kommen die Kunden zurück, und die Mieter von Deutsche Euroshop können ihre Miete zahlen. Das Schlimmste dürfte überstanden sein. Da werden die Vermögenswerte interessant. Die Immobilien haben einen Wert von 3,9 Milliarden Euro. Zieht man die Finanzverbindlichkeiten ab, bleibt ein Nettowert der Immobilien von 2,1 Milliarden Euro. Das sind rund 34,0 Euro je Aktie. Aktuell wird der Titel mit einem Discount auf das Netto-Immobilienvermögen von mehr als 40 Prozent gehandelt. In Vor-Corona-Zeiten lag der Abschlag meist bei kaum zehn Prozent. Die Aktie hat deutliches Nachholpotenzial.

Der Abschlag zum Buchwert ist immer noch hoch. Auf Sicht von 18 Monaten hat die Aktie 50 Prozent Kurspotenzial.



ISIN: DE 000 748 020 4

Gew./Aktie 2022e 3,0 €

KGV 2022/Dividende: 6,7/0,2 %

EK* je Aktie/KBV: 32,37/0,6

EK*-Quote: 55,3 %

Kurs/Ziel/Stopp: 20,14/29,50/13,20 €

