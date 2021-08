Anwendungsfälle im Fokus: Wird Dogecoin künftig vermehrt als Zahlungsmethode genutzt?

• Marktkapitalisierung des Dogecoin bei mehr als 33 Milliarden US-Dollar• Dogecoin-Handelsvolumen legt in Q2 kräftig zu• Haus-Verkauf: Krypto-Anleger bietet Preisnachlass bei Bezahlung mit Dogecoin

Der Dogecoin hat sich mit seiner Marktkapitalisierung von mehr als 36 Milliarden US-Dollar (CoinMarketCap) auf Platz sieben der Kryptowährungen mit der größten Marktkapitalisierung vorgeschoben. Derzeit bewegt sich der Dogecoin-Kurs bei 0,2798 US-Dollar (Stand: 11. August 2021) - im Mai dieses Jahres hatte er ein Hoch bei 0,7376 US-Dollar erreicht.

Dogecoin auf dem Vormarsch

Rückenwind erhielt die Spaßwährung, die zum Jahresanfang noch bei etwa 0,004 US-Dollar gehandelt wurde, unter anderem durch die WallStreetBets-Bewegung als auch durch Tesla-CEO Elon Musk , der sich auf Twitter mehrmals positiv über Dogecoin äußerte und sich im April zum "Dogefather" erklärte.

Doch nicht nur der Dogecoin-Kurs konnte in diesem Jahr kräftig zulegen. Der Hype um die Spaßwährung sorgte auch dafür, dass Kryptobörsen wie Coinbase, eToro und Gemini den Dogecoin in ihre Portfolios aufnahmen. Und so berichtete Business Insider unter Berufung auf einen Coinbase-Report, dass das durchschnittliche tägliche Dogecoin-Handelsvolumen an den wichtigsten Kryptobörsen der Welt im zweiten Quartal auf 995 Millionen US-Dollar gestiegen sei, was einem Plus von 1.250 Prozent gegenüber den 74 Millionen US-Dollar aus dem ersten Quartal entspreche.

Dogecoin als Zahlungsmittel

Bitcoin wird heutzutage vorwiegend als Möglichkeit zur Wertaufbewahrung betrachtet und konkurriert daher mit dem sicheren Hafen Gold. Aber auch als Zahlungsmethode hält die älteste und beliebteste Kryptowährung im alltäglichen Leben immer mehr Einzug. Wie Yahoo Finance berichtet, sei in der jüngsten Vergangenheit außerdem das Schlagwort "Bitcoin ist digitale Immobilie" aufgrund von Knappheit, Fungibilität, Liquidität etc. in den sozialen Medien im Trend. Zudem könne Bitcoin auch als Zahlungsmethode bei Immobilientransaktionen verwendet werden.

Derweil zeige sich die Dogecoin-Community zunehmend optimistisch hinsichtlich des Potenzials der Meme-Münze und vergleiche ihre Lieblings-Kryptowährung zunehmend mit Bitcoin. Auch der Anwendungsfall von Dogecoin als Zahlungsmethode könnte laut Yahoo Finance möglicherweise zunehmen.

US-Hausbesitzer glaubt, dass Dogecoin weiter steigen wird

Ein Anleger aus den USA ist von Dogecoin überzeugt: Er will sein Haus in Saratoga Springs, New York, wie der US-amerikanische Fernsehsender KUTV berichtete, für 389.000 US-Dollar verkaufen und bietet einen Preisnachlass von zehn Prozent, sollte der Käufer mit der inzwischen allseits bekannten Kryptowährung Dogecoin bezahlen. Der Hausverkäufer Scott Paul biete zwar die Bezahlung mit sieben verschiedenen Kryptowährungen an - Dogecoin sei ihm jedoch am liebsten.

"Die Entscheidung war ziemlich offensichtlich. Ich habe ein Haus, das ich verkaufen möchte, warum nicht bis ans Limit gehen, um zu sehen, ob ich es für DOGE verkaufen kann, denn wir müssen diese Währung weiter verwenden, wenn wir sie zum Mainstream bringen wollen", zitiert KUTV Paul, Gründer und CEO eines Technologieunternehmens Namens Wooly, mit Sitz in Lehi, Utah.

Paul habe bereits in Kryptowährungen investiert und sei mit der Volatilität am Markt vertraut: "Ich habe eine wirklich dicke Haut für die Rückgänge und ich werde ein wenig deprimiert, wenn wir diese durchmachen, aber ich war schon einmal dort", so Paul. Er glaube an die Zukunft von Dogecoin als Zahlungsmethode und wolle der Meme-Münze zu einer breiten Akzeptanz verhelfen. "Es ist keine schwere Entscheidung, und deshalb würde ich jetzt einen Rabatt geben, weil ich glaube, dass der Wert steigen würde" gibt KUTV den Hauseigentümer wieder.

