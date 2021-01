10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen am Donnerstag höher.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 07:00 MEZ um 1,44 Prozent auf 27.444,29 Punkte hoch.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen 0,45 Prozent auf 3.535,06 Stellen ab. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng 0,42 Prozent schwächer bei 27.575,33 Indexpunkten.

3. Delivery Hero-Aktie knickt nachbörslich ein: Delivery Hero sammelt mit Kapitalerhöhung

Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Zur Nachricht

4. LEG-Immobilien-Aufsichtsrätin Hayday legt Amt nieder

Im Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG ist ein Sitz frei geworden: Die Aufsichtsrätin Natalie Hayday, hat ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 6. Januar 2021 vorzeitigt niedergelegt und wird ihr Aufsichtsratsmandat bei der künftigen LEG Immobilien SE nicht antreten, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

5. MorphoSys ernennt Sung Lee zum Finanzchef

MorphoSys hat Sung Lee zum Finanzvorstand (Chief Financial Officer - CFO) des Unternehmens berufen. Zur Nachricht

6. Saint-Gobain rechnet mit außergewöhnlichen Quartalszahlen

Das letzte Quartal im abgelaufenen Geschäftsjahr ist für den französischen Industriekonzern Saint-Gobain wohl deutlich besser gelaufen als erwartet. Zur Nachricht

7. CureVac und Bayer wollen wohl Impfstoff-Allianz gründen

Das Tübinger Unternehmen CureVac und der Chemiekonzern Bayer wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten. Zur Nachricht

8. Bitcoin steigt immer weiter - Kurs kratzt an Marke von 38.000 Dollar

Die von heftigen Kursschwankungen begleitete Rally der Digitalwährung Bitcoin hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise auf zehnmonatigem Höchststand

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und neue zehnmonatige Höchststände erreicht. Ein knapperes Angebot und fallende Lagerbestände in den USA treiben die Preise. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 54,75 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 48 Cent auf 51,11 Dollar.

10. Euro entfernt sich leicht von Mehrjahreshoch

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2320 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel.

