Der deutsche Leitindex legte im Mittwochshandel kräftig zu.

Der DAX eröffnete den Tag bereits fester und stieg im Verlauf stärker an - dabei konnte er ein neues Rekordhoch bei 13.919,23 Punkten erklimmen. Er beendete den Handel schließlich mit plus 1,76 Prozent bei 13.891,97 Zählern. Der TecDAX startete mit einem kleinen Plus, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und behielt seine negative Tendenz bei. Letztlich stand ein Minus von 0,38 Prozent bei 3.241,29 Zählern an der Tafel.

Der Mittwochshandel stand ganz im Zeichen der US-Senatswahl in Georgia sowie den neuen Corona-Kontaktbeschränkungen. In den USA wird in den nächsten Tagen nach der gestrigen Stichwahl entschieden, ob die Demokraten oder die Republikaner künftig die Mehrheit im Senat erlangen werden. Auch eine Patt-Situation ist möglich. "Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", meinte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Da die Demokraten vor allem für verstärkte Corona-Hilfen plädieren, könnte ihr Sieg mit Erleichterung aufgenommen werden: "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen".

