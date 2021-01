Allzeithoch über der 14.000-Punkte-Marke - DAX geht im Plus aus dem Handel

Der DAX eröffnete den Donnerstagshandel mit einem neuen Hoch von 13.946,53 Punkten bei einem Plus von 0,39 Prozent und nahm damit Kurs auf die 14.000er-Hürde. Im weiteren Verlauf zierte sich das Börsenbarometer immer wieder vor der magischen Marke, bis er sie am Nachmittag knackte - ein Allzeithoch wurde somit bei 14.007,47 Einheiten markiert. Zum Handelsende bleib ein Aufschlag in Höhe von 0,55 Prozent bei 13.968,24 Stellen an der Kurstafel stehen.

Sowohl die Zulassung des Moderna-Impfstoffes in der Europäischen Union als auch der Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia wirkten unverändert als Kursteiber für Aktien.

"Die 15.000 Punkte bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021", so Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den DAX gegenüber dpa-AFX.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com