Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der S&P 500 performte am Abend positiv.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,03 Prozent stärker bei 6.000,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47,050 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,920 Prozent auf 5.993,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.939,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.016,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.978,63 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.05.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.606,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.738,52 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 06.06.2024, bei 5.352,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Palantir (+ 6,51 Prozent auf 127,72 USD), Moderna (+ 5,13 Prozent auf 27,46 USD), United Airlines (+ 4,83 Prozent auf 84,23 USD), Delta Air Lines (+ 4,32 Prozent auf 50,95 USD) und Teradyne (+ 4,27 Prozent auf 85,23 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Broadcom (-5,00 Prozent auf 246,93 USD), The Mosaic (-4,40 Prozent auf 34,80 USD), Newmont (-3,94 Prozent auf 52,36 USD), Pool (-3,69 Prozent auf 297,08 USD) und Dollar Tree (-2,24 Prozent auf 94,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37.502.877 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,044 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

