Enel und QIA entwickeln Erneuerbare Energien im Süden Afrikas

Die Konzerntochter Enel Green Power und die Qatar Investment Authority (QIA) unterzeichneten eine entsprechende Joint-Venture-Partnerschaft, wie die in Rom ansässige Enel mitteilte.

QIA werde 50 Prozent der Anteile von Enel Green Power an vier im Bau befindlichen Projekten in Südafrika sowie an zwei in Südafrika und Sambia bereits betriebenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 800 Megawatt übernehmen.

Die Gesamttransaktion, deren finanzielle Konditionen nicht bekannt gegeben wurden, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und relevanten Institutionen.

An der italienischen Börse geht es für die Enel-Aktie heute zeitweise 1,09 Prozent auf 8,83 Euro runter.

Von Giulia Petroni

ROM (Dow Jones)

Bildquellen: Flavio Lo Scalzo/Reuters