10 wichtige Fakten zum Wochenausklang an der Börse

Der DAX weist rund eine Stunde vor Handelsstart in vorbörslichen Indikationen einen kleinen Zuwachs von 0,2 Prozent auf 12.438,70 Punkte aus.

2. Asiatische Börsen im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt derzeit 0,94 Prozent auf 21.963,20 Punkte.

In Hongkong kann der Hang Seng aktuell 0,58 Prozent zulegen auf 27.244,66 Zähler. In China findet heute feiertagsbedingt kein Handel statt. Der Shanghai Composite legte am Donnerstag 0,75 Prozent zu auf 3.031,24 Einheiten.

3. Bankenaufsicht "alarmiert" wegen Zinsentwicklung im Euroraum

Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling ist nach eigenen Worten "alarmiert" über die Zinsentwicklung im Euroraum. Zur Nachricht

4. HOCHTIEF-Tochter sichert sich Milliardenauftrag in Australien

Der zum HOCHTIEF-Konzern gehörende Bergbaudienstleister Thiess wird für weitere sechs Jahre eine Mine im australischen Bundesstaat Queensland betreuen. . Zur Nachricht

5. Fraport mit Passagierplus im August

Fraport hat an seinem Flughafen Frankfurt im August gut 6,9 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus von 1,7 Prozent. Zur Nachricht

6. VW-Chef Diess weist neue Manipulationsvorwürfe zurück

VW-Chef Herbert Diess hat einen Medienbericht über angebliche neue Abgasmanipulationen bei Dieselwagen als falsch zurückgewiesen. Zur Nachricht

7. Allgeier bläst Börsengang für Tochter Allgeier Experts ab

Das IT-Beratungsunternehmen Allgeier (Allgeier SE) beerdigt seine Pläne, die auf Personaldienstleistungen spezialisierte Tochter Allgeier Experts im laufenden Jahr an die Börse zu bringen. Zur Nachricht

8. Deutsche Bank akzeptiert Millionen-Vergleich in Anleihen-Rechtsstreit

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA mit einem millionenschweren Vergleich beigelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,40 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 55,13 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag nach der Berg- und Talfahrt vom Vortag stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1069 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

