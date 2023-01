10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - DAX nimmt 15.000-Punkte-Marke ins Visier

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,19 Prozent fester bei 14.976,50 Punkten Die 15.000-Punkte-Marke rückt in greifbare Nähe.

2. Börsen in Fernost wenig bewegt

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.57 Uhr MEZ) um 0,01 Prozent auf 26.449,82 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein minimales Plus von 0,02 Prozent auf 3.162,57 Punkte. In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen um 0,29 Prozent auf 21.373,52 Einheiten.

3. KPMG weigert sich ADLER-Bilanz zu prüfen - auch nach Gerichtsbeschluss

Der angeschlagene Immobilien-Investor ADLER muss weiter um die Prüfung seiner Bilanzen für das abgelaufene Jahr bangen. Zur Nachricht

4. Südzucker mach deutlich mehr Gewinn

Gute Geschäfte vor allem mit Zucker- und Spezialitätenprodukten haben dem Südzucker-Konzern zu einem Umsatzsprung verholfen. Zur Nachricht

5. Inflation in China erneut auf dem Vormarsch

In China haben teurere Lebensmittelpreise die Inflation wieder stärker steigen lassen. Zur Nachricht

6. Disney-Aktie nachbörslich gefragt: Neuer Verwaltungsratschef kommt von Nike

Der Entertainment-Gigant Walt Disney hat den langjährigen Nike-Topmanager Mark Parker zum neuen Vorsitzenden seines Verwaltungsrats ernannt. Zur Nachricht

7. Apple will offenbar bis 2025 Macs mit Touchscreen auf den Markt bringen

Apple könnte laut Kreisen in einer Abkehr von der bisherigen Strategie Mac-Computer mit einem Touchscreen auf den Markt bringen. Zur Nachricht

8. Borussia Dortmund will Zusammenarbeit mit Moukoko nicht um jeden Preis fortführen

Borussia Dortmund will Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko nicht um jeden Preis halten. Zur Nachricht

9. TSMC steigert Quartalsgewinn um fast 80 Prozent

Die hohe Nachfrage nach hoch entwickelten Chips hat den Gewinn des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC im vierten Quartal angetrieben. Zur Nachricht

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0760 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com