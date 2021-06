Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,51 Prozent auf 15.753 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,00 Prozent hinzu auf 29.452,48 Punkte.

Die chinesischen Märkte zeigen sich nach dem verlängerten Wochenende dagegen deutlich schwächer: Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,73 Prozent abgibt auf 3.563,38 Zähler, geht es für den Hang Seng in Hongkong um 0,60 Prozent nach unten auf 28.633,34 Einheiten.

3. Lufthansa-Aktie: Lufthansa rückt näher an Kapitalerhöhung

Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa rückt eine Kapitalerhöhung näher. Zur Nachricht

4. GRENKE-Aktie nachbörslich unter Druck: GRENKE bekommt neuen Chef

Beim krisengeschüttelten Leasingspezialisten GRENKE kehrt weiter keine Ruhe ein. Zur Nachricht

5. ABOUT YOU-Aktie kommt: Ausgabepreis für Börsengang festgelegt

Modehändler ABOUT YOU will am Mittwoch den Sprung auf das Frankfurter Börsenparkett wagen. Zur Nachricht

6. Moody's erhöht Ausblick für Deutsche Telekom auf "stabil"

Moody's Investors Service hat das Rating für die langfristigen, vorrangig unbesicherten Verbindlichkeiten der Deutschen Telekom mit "Baa1" und die von dem Konzern emittierten Commercial Paper mit "Prime-2" bekräftigt. Zur Nachricht

7. Gerichtsurteil nach Bitcoin-Scam: Steve Wozniak mit Niederlage gegen YouTube

Im vergangenen Jahr zog Steve Wozniak gegen die Google-Tochter YouTube im Zuge einer Betrugsmasche, die viele Menschen um ihre Bitcoins brachte, vor Gericht. Die zentrale Fragestellung hierbei lautet: Sind Internetplattformen für betrügerische Inhalte verantwortlich, die von Nutzern hochgeladen werden? Zur Nachricht

8. IBM stellt Quantencomputer vor

Im internationalen Wettlauf um die Technik der Zukunft stellen die Fraunhofer-Gesellschaft und der Computerkonzern IBM am Dienstag (14.00 Uhr) den ersten Quantencomputer des US-Konzerns in Europa vor. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,13 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 71,15 Dollar.

10. Euro stabil über 1,21 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2125 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com